Un incendio si è sviluppato stamattina in Via Benedetto Genovesi in zona Spinesante, a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco allertati dalle Guardie Agroforestali Italia del distaccamento della Città del Longano. Le fiamme hanno interessato una porzione di terreno incolto e sono state prontamente domate senza causare particolari disagi.