Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina Santi Trovato insedia la neonata Commissione Cultura presieduta da Linda Schipani nel luogo simbolo dell’arte contemporanea in Sicilia, l’Atelier sul Mare di Antonio Presti.

Un’accoglienza ricca di calore umano, energia pura e tanta bellezza, quella che Antonio Presti, generoso e coraggioso mecenate visionario ha voluto riservare agli ingegneri messinesi.

Non un sopralluogo tecnico bensì un viaggio all’interno di una grande installazione che dalle camere dell’Hotel- Museo conduce alle opere della Fiumara realizzate dai più grandi maestri dell’arte contemporanea internazionale.

Oggi sulla porta d’ingresso si legge “Cessazione Attività”, il Museo Albergo Atelier sul Mare, aperto il 20 maggio 1990, chiude il 14 luglio 2023 per volontà dell’Associazione Antonio Presti. La chiusura ha allertato il mondo della cultura, della politica, delle imprese, degli ordini professionali e ha eretto un fronte comune a protezione di un patrimonio che, non dimentichiamo, la nostra Terra ha ricevuto in Dono.

Nella porta accanto però, su un altro manifesto si legge: ”IL FUTURO” della Fondazione Antonio Presti è il progetto “La Triennale della Creatività Contemporanea”.

Ed è questo uno dei primi obiettivi della Commissione Cultura degli Ingegneri messinesi, contribuire al futuro dell’opera di Antonio Presti, innescare sinergie e azioni perché il tempio indiscusso dell’Arte contemporanea in Sicilia possa continuare a vivere e generare bellezza.

“Un percorso di crescita e allargamento d’interessi è quello che stiamo realizzando” afferma il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Santi Trovato “grazie all’impegno, alla creatività, alla fiducia di tanti colleghi e colleghe, daremo il nostro sostegno ad un Progetto di Cultura che vede l’Ordine impegnato “in prima linea” insieme alla Fondazione Fiumara d’Arte.”