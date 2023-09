I Carabinieri della Compagnia di Partinico, dopo una rapida indagine, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, tre giovanissimi.

I tre, nello scorso mese di agosto, si sarebbero introdotti all’interno del centro sportivo “Don Pino Puglisi” di contrada Presti a Montelepre, danneggiando gli infissi, le vetrate, i servizi igienici e l’impianto elettrico.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.