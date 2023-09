In molti comuni italiani stanno sorgendo le panchine della gentilezza. Panchine viola realizzate da insegnanti, alunni o cittadini che riportano frasi positive per promuovere atti di gentilezza mettendo sempre al centro bambini e ragazzi, con l’intento di favorirne il benessere e la crescita.

Il comune di Villafranca Tirrena continua a promuovere Gentilezza… Dopo l’inaugurazione della panchina a Serro voluta fortemente da Lino Giacobbe, un privato cittadino che ha pensato di fare qualcosa a favore della comunità dove vive, l’associazione Amare Villafranca contiinua ad abbracciare con entusiasmo e partecipazione questa lodevole iniziativa.

Villafranca Tirrena diventerà parte del progetto Messina Provincia Gentile, ideato e proposto dall’ ambasciatrice di gentilezza Katia Gussio, volontaria dell’associazione COR ET AMOR DI IVREA.

Sabato 16 settembre con inizio alle ore 9 verranno ufficialmente inaugurate ben sette panchine della gentilezza su tutto il territorio comunale (Serro, Calvaruso, Castello, lungomare, Piazza Pace, piazzetta in via principe di Castelnuovo).

Tra qualche giorno usciremo con il progetto “la panchina della gentilezza “. Abbiamo individuato 7 panchine sul tutto il territorio comunale ( Serro, Calvaruso, Castello,Divieto, lungomare). Ci siamo preso in carico oltre pitturare le panchine di colore Viola anche la sistemazione e la loro manutenzione.

Sarebbe per noi un piacere coinvolgere i bambini, gli anziani e tutti coloro che vorrebbero dare un colpo di pennello per far percepire con questo segno simbolico che la gentilezza è fondamentale in ognuno di noi. Ci vogliamo provare…proviamoci tutti insieme a essere gentili. A dirlo è il Presidente dell’associazione Amare Villafranca Fabrizio D’Andrea.

Ringrazio l’associazione Amare Villafranca nella persona del Presidente Fabrizio D’Andrea – afferma l’ambasciatrice del progetto Katia Gussio – che ha risposto con entusiasmo e grande disponibilità all’iniziativa. La pitturazione delle panchine viola è un messaggio che vuole arrivare soprattutto alle giovani generazioni, per questo sono invitati all’ evento i più piccoli. La panchina viola non farà diventare più gentili le persone, ma ricorderà a tutti i passanti l’importanza di esserlo sempre.