Morso da una vipera e salvato dal personale sanitario. È andata bene a un uomo di 58 anni che era stato morso da una vipera.

A Marineo, in provincia di Palermo, l’uomo è stato morso dal rettile. Sul piede portava il chiaro segno che per il personale intervenuto non lasciava spazio a dubbi. Due le ambulanze giunte sul posto e quindi il trasporto all’ospedale Civico di Palermo, dove l’uomo è giunto con l’arto già in sofferenza. La centrale operativa 118 ha coordinato l’intervento tra lo stesso ospedale Civico e quello di Cefalù, dove era tenuto l’antidoto necessario.

Nel giro di un’ora dal morso è stato iniettato l’antidoto e le condizioni dell’uomo sono subito migliorate. Successivamente è rimasto in osservazione.