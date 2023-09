È corsa a due per il rettorato dell’Università di Messina. Dopo quella del professore Michele Limosani, ha ufficializzato la sua candidatura all’ermellino la professoressa Giovanna Spatari che ha rassegnato le sue dimissioni da prorettrice “per correttezza istituzionale e per poter essere libera dal ruolo nell’affrontare la campagna elettorale per diventare rettrice dell’Università di Messina”.

La professoressa Giovanna Spatari, presidente nazionale della Società italiana dei Medici del lavoro, decide di scendere in campo è la sua è una candidatura “in continuità con l’attuale rettore Salvatore Cuzzocrea. La sua candidatura arriva dopo mesi caldi in cui era stata ipotizzata la possibilità di un voto anticipato per la nomina del nuovo rettore. Non è escluso che possano esserci altri candidati, anche se la competizione tra Limosani e Spatari sarà quella decisiva.