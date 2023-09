La pedalata dell’anno: “TUTTI in BICI”. La manifestazione è stata un momento di festa per ricordare a tutti quanto è bello stare insieme pedalando per le vie della città.

La bici non inquina, non fa rumore, occupa meno spazio rispetto alle auto e rende più allegre e felici le persone. Come ogni anno ad organizzare la manifestazione è stato il gruppo “I LOVE PINO” ispirato a Don Pino Puglisi.

Ieri alle ore 10.00 il gruppo si è radunato in piazza Duomo a Sant’Agata di Militello e, dopo aver regalato gadget ai partecipanti, ha proposto giochi di abilità in bicicletta e scattato qualche foto ricordo. Alle 10.30 il gruppo ha iniziato la “PEDALATA” per le vie del centro città. A metà del percorso una sosta in via Campidoglio ha colto di sorpresa “Biagio”, il vincitore del PEDALE D’ORO 2023! Proprio così, nei mesi precedenti il gruppo I Love Pino ha raccolto e vagliato molte proposte di candidatura ma Biagio ha ricevuto innumerevoli voti e si è aggiudicato l’ambito premio.

Questa la motivazione: “Quotidianamente, da tempo immemore, si reca al lavoro sulla sua bici, con qualunque condizione meteo e non disdegna l’uso del velocipede anche nel tempo libero, sempre accompagnato dal suo proverbiale sorriso”.

Inizia così la settimana santagatese dedicata alla memoria di Padre Pino Puglisi (3P), sacerdote ucciso dalla mafia proprio nel giorno del suo compleanno!

“Il 15 settembre è per noi un giorno importantissimo”, dichiarano i giovani del gruppo, “preferiamo festeggiare il compleanno di Don Pino e ricordare il suo impegno nel vivere il Vangelo al servizio dei più giovani. Ogni nostra iniziativa prende ispirazione da una sua frase “se ognuno fa qualcosa, si può fare molto” e la nostra città ha bisogno di cose semplici.”