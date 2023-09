Gualtieri Sicaminò – È avvolta in una cappa di dolore Gualtieri Sicaminò, che oggi ha improvvisamente perso Paquale Squadrito.

Gualtierese di nascita, messinese d’adozione era lo storico Presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari. Un malore improvviso ha strappato da questa terra Squadrito che abitava nella città dello stretto. Settantacinque anni, lascia la moglie e un figlio.

Proprio questa mattina si era recato nella sua Gualtieri, in quel paese che amava tantissimo e che portava sempre nel cuore. Tanto da dedicarsi con passione all’organizzazione della festa più sentita del comune, quella in onore di San Nicola di Bari. Mesi e mesi di lavoro per rendere la festa un evento di riferimento in tutto il comprensorio.

Era noto anche per il suo salone da barbiere e per la sua memorabile passione per il Messina Calcio. Da qualche anno era stato nominato Cavaliere del lavoro.

A ricordarlo con un post Facebook anche l’On. Matteo Sciotto: “Paquale Squadrito ci ha lasciati. All’improvviso è stato strappato all’affetto dei suoi cari e dei tantissimi suoi amici. Uomo buono, generoso, gualtierese fiero. Da tanti anni era il Presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari. Porgo le condoglianze ed abbraccio sua moglie Teresa, suo figlio Antonio e tutti i familiari.

Ciao Pasquale, amico mio.”

Foto: Profilo facebook On. Matteo Sciotto