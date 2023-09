Esordio vincente per il Città di Sant’Agata che sbanca il campo di Castrovillari nella prima giornata del campionato di serie D.

Primo tempo equilibrato tra santagatesi e calabresi, entrambi contendenti diretti per la salvezza, concluso senza reti. La partita si decide quindi nel secondo tempo con gli ospiti che trovano la via del gol al 64’ col centrocampista Danilo Ambro e poi sono bravi a difendere il risultato dai tentativi dei calabresi di rimettersi in gara. Nei minuti di recupero quindi, al 91’, arriva la rete del definitivo 0-2 siglata per il Città di Sant’Agata da Mal, subentrato nel corso della ripresa.

Subito tre punti di grande importanza, dunque, per la compagine allenata da quest’anno dal tecnico Michele Facciolo, che mel prossimo turno ospiterà il Trapani, da tutti accreditata con i favori del pronostico per il successo finale, che appena la scorsa settimana aveva già espugnato il “Fresina” nel match di Coppa Italia.