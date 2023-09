Non certo il migliore degli esordi possibili per la Nuova Igea Virtus in questo campionato di Serie D edizione 2023/2024.

I giallorossi barcellonesi si sono fatti sorprendere dall’Acireale che ha violato il D’Alcontres – Barone grazie a una rete di Romano nella ripresa. Nell’impianto del Petraro in circa 1.800 hanno salutato l’esordio in quarta serie dei ragazzi di mister Pasquale Ferrara.

La prima conclusione della partita è di marca giallorossa dopo appena tre minuti di gioco con Zizzania che para agevolmente una conclusione di Longo. La grande occasione per i padroni di casa capita al quarto d’ora con Russo che calcia alto. Otto minuti più tardi, ancora barcellonesi pericolosi con Longo che trova ancora una volta prontissimo Zizzania. Replica l’Acireale alla mezzora, ma è ancora l’Igea a impensierire gli ospiti prima con Isgrò, il cui tiro termina di poco a lato e poi con Trovato su calcio di punizione.

Nella ripresa arriva il vantaggio dell’Arciera con Romano che realizza anticipando Staropoli su servizio di Tufano. L’Acireale ci prova ancora tre minuti dopo ma stavolta Staropoli ferma tempestivamente Romano. L’estremo difensore giallorosso compie poi un doppio decisivo intervento prima sullo stesso Romano e poi su Montaperto.

La Nuova Igea Virtus cerca la via del pari con un colpo di testa di Schinnea, ma sono gli ospiti all’87’ ad andare vicini al raddoppio con Maltese che si fa ipnotizzare da Staropoli.