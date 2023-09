Una vera forza della natura. Così viene definito Mohammed Charad, il 14enne residente a Furnari che ha perso la vita in Marocco a seguito del terrificante terremoto che ha sconvolto il paese nordafricano.

Mohammed si trovava nel suo paese d’origine perché era andato a trovare i nonni. La sua mamma è rimasta ferita. Il giovane sarebbe morto per una fatalità assurda. Per il troppo caldo aveva deciso di rimanere a dormire in balcone. Qui è stato travolto da una tettoia.

Profondo è stato il dolore nella comunità furnarese, dove la famiglia del ragazzo è molto ben inserita. Lavoratori onesti, Mohammed frequentava la scuola e qui metteva in luce le sue qualità umane che oggi vengono ricordate dai suoi concittadini tra lacrime e sincera commozione. Anche la comunità della vicina Mazzarrà Sant’Andrea, dove risiede una folta comunità marocchina, ha voluto rivolgere un pensiero al ragazzo e alle vittime di questa ecatombe dei nostri giorni.

La comunità di Furnari adesso prova a dare anche un tangibile e si prova a mettersi in contatto con papà Rachid, una gran brava persona che in questo momento si ritrova ad affrontare il dolore più grande che un uomo possa vivere. Ci si sta mobilitando per una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Mohammed.