Galati Mamertino – Il Città di Galati inizia la propria stagione con un pareggio 1-1 in trasferta contro il Città di Mistretta, nel match disputato al campo sportivo “Salvatore Lentini” di Mistretta e valido per la prima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione galatese trova il vantaggio nella prima frazione di gioco con Eric Campisi, ma subisce il pareggio degli avversari nella ripresa con Cristian Di Giovanni; le due compagini sono rimaste in 10 uomini e per il Città di Galati è stato espulso, tra le proteste dei giocatori e dei tifosi ospiti, il centrocampista Giuseppe Samuel Parafioriti.

Parte meglio il Città di Galati e al 4′ ci prova il difensore Matteo Serio dai 30 metri, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Al 7′ l’attaccante ospite Emanuele Serio calcia dal limite dell’area, ma il suo tiro viene bloccato a terra dal portiere locale. Il Città di Galati passa in vantaggio al 10′ con Eric Campisi, che supera un difensore avversario con una giocata di classe e batte imparabilmente l’estremo difensore avversario. Al 12′ si fa vedere in avanti il Città di Mistretta con l’attaccante Salerno, che si rende pericoloso dal limite dell’area. Al 30′ il Città di Galati va vicino al raddoppio con Manuel Spasaro, che dal limite dell’area sfiora il palo. Al 32′ la compagine galatese sfonda sulla fascia destra; uno due tra Parafioriti e Serio, con quest’ultimo che penetra in area di rigore, ma il suo assist non viene raggiunto di poco da Tommaso Truglio. Il Città di Mistretta si fa pericoloso sul finale della prima frazione di gioco. Al 36′ il portiere ospite Crimaldi blocca a terra una punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore, calciata da Salerno. Al 42′ lo stesso Salerno approfitta di un errore di Serio, ma Crimaldi riesce a bloccare la sua conclusione. Al 49′ del primo tempo ancora Crimaldi compie una prodezza, deviando in corner un tiro ravvicinato.

Il Città di Galati nella ripresa sfiora in due occasioni il 2-0; al 56′ Spasaro manda sul fondo, su assist di Campisi, mentre al 60′ un colpo di testa di Eric Campisi, su cross di Spasaro, si perde di poco a lato. Al 61′ Crimaldi salva di nuovo la propria squadra, respingendo a terra una conclusione di Salerno. Al 70′ il Città di Galati rimane in dieci uomini per l’espulsione ai danni di Giuseppe Samuel Parafioriti, decretata dal direttore di gara Bartolotta di Palermo; nell’occasione vibranti proteste di calciatori, dirigenti e tifosi ospiti. Il Città di Mistretta, dopo pochi minuti di superiorità numerica, trova la rete del pareggio al 75′ con un colpo di testa di Di Giovanni. Reagisce subito il Città di Galati, nonostante il pareggio avversario e l’inferiorità numerica, e si rende pericoloso con Campisi. Al 77′ gli ospiti protestano per un fallo in area ai danni di Serio, ma l’arbitro lascia correre. Al 79′ una punizione dal limite di Spasaro viene deviata in angolo dal portiere locale. Nel finale anche il Città di Mistretta rimane in dieci uomini e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alle ostilità.

Negli altri incontri di questo primo turno successi per Rosmarino, Aquila Bafia e Valle del Mela. Il Rosmarino ha superato in rimonta 2-1 in casa la Nuova Rinascita Patti, nell’incontro giocato al Comunale “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone. Il Patti è passato in vantaggio con Antonuccio, ma il Rosmarino è riuscito a conquistare i primi 3 punti stagionali con le reti di Antonino Frisenda e Tindaro Calabrese. L’Aquila Bafia si è imposta 2-0 in casa sull’Atletico Messina, con i gol di Lo Presti e Aloe, mentre il Valle del Mela ha battuto 3-0 il Lascari-Cefalù con le reti di Battaglia, Scattareggia e Sciliberto. Infine pareggi a reti bianche tra Aluntina-Pro Mende e San Fratello-Santangiolese.