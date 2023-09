Una rappresentanza del Comune di San Marco d’Alunzio, guidata dal Sindaco Filippo Miracula e con la presenza di diversi amministratori e cittadini, si è recata lo scorso 8 Settembre al Santuario di Maria SS. del Tindari, in occasione della Festa, per prendere parte alla Santa Messa.

Durante la celebrazione solenne il Sindaco Miracula ha consegnato al Vescovo della Diocesi di Patti Mons. Guglielmo Giombanco e poi ha acceso la lampada votiva, con la presenza forte della comunità aluntina, confermando che il borgo è attento alle manifestazioni religiose e civili.

“Sicuramente è stata un’emozione non indifferente poter partecipare, insieme alla Parrocchia e a tutta l’Amministrazione Comunale, all’evento che ha confermato San Marco d’Alunzio come il bel borgo, che è attento alle manifestazioni religiose e civili, ed è presente su tutto il territorio e non solo – dichiarano gli amministratori -. L’Amministrazione Comunale ci tiene a ringraziare chi si è impegnato, per la riuscita di questa giornata, e chi ha realizzato la lampada, consegnata oggi davanti al Vescovo della Diocesi di Patti Mons. Guglielmo Giombanco e a tutti i presenti. La Madonna del Tindari ci accompagni nel nostro cammino e benedica tutti noi”.