Galati Mamertino – Domani si ritornerà tra i banchi di Scuola anche nel Comune di Galati Mamertino e l’Amministrazione ha effettuato alcune comunicazioni in merito, facendo gli auguri a tutti gli studenti galatesi.

La dirigente scolastica Prof.ssa Maria Miceli ha decretato con una circolare l’inizio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2023/2024, comunicando agli organi competenti e ai rappresentanti dei genitori di tutti i paesi, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Longi (costituito dai Comuni di Longi, Galati Mamertino, Mirto, Frazzanò e San Salvatore di Fitalia), l’inizio delle lezioni per Lunedì 11 Settembre.

L’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Vincenzo Amadore e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Nino Baglio, e in piena collaborazione con il personale scolastico, consegna alla comunità scolastica tutti i locali agibili, rinnovati e idonei alle normative vigenti.

“Già dal primo giorno lo Scuolabus (per i bambini della Scuola primaria e dell’infanzia dei plessi del centro e della Frazione San Basilio) sarà attivo con il servizio completo – dichiara il Sindaco galatese Amadore -. Si chiede la collaborazione dei genitori, al fine di garantire la puntualità nel servizio. Si comunica, inoltre, che sono già state attivate tutte le procedure che porteranno, sin dal primo giorno utile, all’inizio dei servizi della mensa scolastica. Stiamo lavorando poi (a seguito del finanziamento ottenuto) per l’istituzione di un centro di cottura comunale, che miri alla cura della qualità del pasto e delle materie prime; un aspetto da non sottovalutare nell’erogazione di tale servizio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Stiamo avviando, infine, tutte le procedure per l’attivazione del servizio del Micronido Comunale, considerato di primaria importanza per le giovani coppie galatesi.

Fiduciosi per questo “nuovo inizio” auguriamo soprattutto ai nostri giovani un buon anno scolastico, nella speranza che sia ricco di tante soddisfazioni per i nostri studenti, affinché possano vivere in maniera formativa ogni singolo momento, trascorso tra le aule scolastiche, e possano realizzare tutti i loro sogni. L’Amministrazione Comunale sarà sempre a vostra disposizione”.