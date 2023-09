Capri Leone – Il Comune di Capri Leone ha acquistato un nuovo Scuolabus da 34 posti, tramite l’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” costituita anche dai paesi di San Salvatore di Fitalia e San Marco d’Alunzio.

Il veicolo è un Iveco euro 6 che serve a migliorare i servizi scolastici e di protezione civile, è dotato di pedana per i soggetti disabili, in modo da offrire loro pari diritti e opportunità, e possiede l’omologazione per i bambini della Scuola materna, elementare e media.

“Siamo pronti per garantire il servizio ai bimbi dell’asilo e delle scuole di grado superiore; come l’anno scorso verremo incontro alle esigenze dei genitori – afferma il Sindaco caprileonese On. Bernadette Grasso – Ringrazio il Sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, i componenti del Consiglio dell’Unione “Paesi dei Nebrodi”, il Segretario e tutti i dipendenti dei Comuni, per l’impegno profuso. Con lungimiranza abbiamo creduto in questa Unione, lavorando sodo per mettere in ordine i Bilanci, realizzare progetti e ottenere preziose risorse da investire sul territorio. Non ci fermeremo; siamo già al lavoro per la realizzazione di altri progetti, in modo da continuare a migliorare le nostre comunità. Vi terremo aggiornati”.