Nasce la Rete Territoriale per la protezione e l’inclusione sociale.

Il Distretto socio- sanitario ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta ai rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, organismi della formazione professionale, degli enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali per dar luogo a questo organismo che rappresenta il luogo privilegiato per la concertazione

territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Nazionale per la Non autosufficienza, Fondo del Dopo di Noi, Fondo Povertà, Pon Inclusione e altri fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.

L’obiettivo – come evidenzia l’assessore Pasquale Impellizzeri – è quello di programmazione e pianificazione delle politiche sociali del Distretto Socio Sanitario. La rete si articola nelle seguenti aree di intervento: famiglia, minori e anziani; disabilità e non autosufficienza; povertà, esclusione sociale, immigrazione e ha il

compito di individuare i bisogni del territorio e le risorse/azioni attivabili a livello locale per la progettazione dei percorsi di inclusione sociale, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di proporre idee e soluzioni”.