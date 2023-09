Alla vigilia della gara d’esordio in programma oggi pomeriggio al D’Alcontres – Barone contro l’Acireale, che segna il ritorno in Serie D della Nuova Igea Virtus, è la società a lanciare un messaggio e un appello agli appassionati dei coloro giallorossi e a tutta la città.

Intanto un sentito ringraziamento a “quanti hanno contribuito e stanno continuando a cooperare per rendere più accogliente e numerosa la grande famiglia giallorossa, donando supporto e collaborazione lungo il cammino che tra poco meno di ventiquattro ore vedrà il nostro vessillo prendere parte al campionato nazionale di quarta serie. Non solo sponsor, ma anche uomini e donne che in un modo o nell’altro amano i nostri colori“.

Un passaggio inevitabile sugli sforzi fatti fin qui per riportare il calcio barcellonese in quarta serie: “Gli sforzi di ieri e di oggi sono la spinta necessaria a forgiare la nostra identità di gruppo, i nostri valori, la nostra società, la nostra squadra, la nostra città, la Nuova Igea Virtus. Per questo auspichiamo che si remi tutti dalla stessa parte, senza pretese o corse in avanti. Per lo stesso motivo chiediamo che non si dimentichi chi siamo, cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa intendiamo fare per il futuro della società, del suo vivaio, della sua gente“.