Pareggio all’esordio per la neopromossa Santa Domenica Vittoria, con un 2-2 in casa contro il Città di Aci Catena nella prima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Le reti locali sono state messe a segno da Saccullo e Spartà, a cui hanno risposto le marcature ospiti di Bottino e Giannetto. Nel prossimo turno la formazione di Santa Domenica Vittoria (nella foto la finale playoff dello scorso anno del Campionato di Prima Categoria Girone E, vinta 3-0 contro il Città di Linguaglossa) affronterà in trasferta il Real Aci.

Negli altri anticipi della prima giornata del torneo pareggio anche per la Polisportiva Sant’Alessio, che ha riportato un 1-1 in trasferta contro l’Asd Aci e Galatea, con le reti di Musmeci e Suriano. Infine il Kaggi è stato sconfitto nettamente in trasferta 4-1 dal Villarosa San Sebastiano, per via dei gol di Camara, Nocito, Gustavo e Rapè; inutile la rete ospite di Lo Iacono. Domani il Valdinisi Calcio ospiterà il Riposto alle ore 17:00.