La Polisportiva Gioiosa parte nel migliore dei modi nel Campionato di Promozione Girone B, imponendosi nella prima giornata in casa 6-2 contro la Nuova Azzurra Fenice, nel match disputato allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino.

Il grande protagonista dell’incontro è stato l’attaccante Ousmane Balde, autore di ben 4 reti tutte nella ripresa e di pregevole fattura; gli altri 2 gol del Gioiosa sono stati messi a segno da Elias Zurka, mentre inutili per la Nuova Azzurra sono state la rete di Calderone e un autogol propiziato da Nania.

Inizia dunque bene la stagione sportiva 2023/2024 del Gioiosa con i primi 3 punti, dopo il ripescaggio ottenuto anche nella Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, per via della migliore differenza reti rispetto alle altre squadre eliminate. Nella giornata di domani alle ore 15:30 scenderanno in campo il Città di Galati, impegnato in trasferta contro il Città di Mistretta, l’Aluntina, che ospiterà la Pro Mende Calcio, e il Rosmarino, che affronterà al “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone la Nuova Rinascita Patti.