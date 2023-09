Novella Calligaris protagonista della edizione celebrativa di quest’anno della “Traversata dello Stretto di Messina”.

“Vinta la nuova scommessa fatta per festeggiare i 75 anni dell’Anoai, l’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, il 50mo del record mondiale degli 800 metri stile libero” commenta soddisfatto l’assessore Massimo Minutoli che ribadisce come anche questo evento abbia contribuito a far diventare Messina “punto di riferimento per importanti attività”. Una traversata con un significato importante perché rientrante nel progetto “Annulliamo le Distanze”.

Una traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina per promuovere il binomio sport-cultura e trasmettere i valori della maglia azzurra quali solidarietà, amicizia, integrazione, abbattimento delle barriere fisiche, psicologiche e culturali. ‘Annulliamo le Distanze’ infatti suscita l’interesse della collettività e attraverso lo sport trasmette messaggi puri e sani. Novella Calligaris è “un mito per quelli della mia generazione – ha commentato Finocchiaro – siamo cresciuti negli anni della sua impresa sportiva”. A partecipare alla traversata anche i campioni olimpionici messinesi Silvia Bosurgi e Massimo Giacoppo, la messinese d’adozione Federica Radicchi e la campionessa Martina De Memme, premiati con il segno distintivo dell’Associazione WOA (World Olympians Association). Lo scorso venerdì durante la presentazione alla stampa dell’evento di oggi il sindaco Federico Basile ha ricevuto in dono dalla Calligaris la riproduzione della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Cortina ’56.

La Calligaris, presidente di ANAOAI e detentrice del primo record mondiale della storia del nuoto italiano, vanta nel suo palmares anche una medaglia d’argento e due di bronzo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972; nel corso del suo intervento ha ammesso che “quando lo sport chiama, io ci sono sempre”.

La traversata si è svolta nel giorno del cinquantesimo anniversario del record del mondo registrato dalla Calligaris a Belgrado sugli 800 stile libero (8’52”973). Nelle acque dello Stretto si sono tuffati anche circa 20 atleti che hanno fatto parte della Nazionale Italiana.