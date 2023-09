Un pubblico straripante e competente, composto inoltre da intere famiglie con bambini, ha partecipato questo pomeriggio, sabato 9 settembre, alle operazioni preliminari e di verifica tecnico-sportiva dei 89 concorrenti ammessi domani mattina alla partenza (fissata per le 9.00, con la salita di ricognizione) del 2° Autoslalom Città di Ucria, sfida sportiva tra i birilli valevole per la Coppa AciSport 5a zona (giunta alla terza prova stagionale), per il Campionato siciliano Slalom (decimo appuntamento del 2023), per lo Challenge degli Emiri (alla quarta tappa), per il Campionato sociale Aci Messina ed infine per il Tris dei Nebrodi (qui ad Ucria si corre la terza e conclusiva prova, che segue gli Slalom Città di San Piero Patti e Città di Librizzi, archiviati con relativa distribuzione di punteggio.

Domani mattina, domenica 10 settembre, si diceva, il direttore di gara, il calabrese Massimo Minasi, disporrà alle 9.00 in punto l’accensione del semaforo verde per la fase ricognitiva preliminare dei piloti sull’impegnativo tracciato di gara, ricavato lungo la strada statale 116 per Floresta. Una segmento di gara particolarmente vario ed impegnativo nei suoi quasi 3 km di sviluppo (alcuni tratti sono stati riasfaltati nell’imminenza della sfida di domani), che dovrà essere particolarmente attenzionato dai protagonisti, per individuare il giusto assetto sulle rispettive vetture e per adottare la miglior mescola di pneumatici. Subito dopo la salita di ricognizione, “start” per le previste tre salite cronometrate (dodici le postazioni di rallentamento con i birilli), al culmine delle quali conosceremo i nominativi di coloro i quali si saranno affermati nelle classifiche assoluta, di gruppo, di classe e Speciali.

Davvero arduo fare pronostici su quello che potrebbe essere il podio finale al 2° Autoslalom Città di Ucria, gara promossa sul territorio dal Team Palikè Palermo, dalla Misilmeri Racing (a proposito, si stanno già mettendo a punto i dettagli organizzativi per il 28° Autoslalom Città di Misilmeri, prova di Coppa AciSport, in programma il 7 ed 8 ottobre prossimi, nella cittadina a vocazione agricola a pochi passi da Palermo) e dal Comune di Ucria (il sindaco della cittadina nebroidea, Enzo Crisà, ha presenziato nel pomeriggio alle verifiche, cui sono seguite una degustazione di prodotti tipici del luogo ed una serata musicale live), con la collaborazione assicurata da Ucria Racing, Scuderia Nebrosport e New Sicilia Promotion San Piero Patti. Numerose, inoltre, le aziende locali e del circondario, in qualità di sponsor dell’evento.

Il catanese Mimmo Polizzi e la sua Elia Avrio ST09 Suzuki schierata dalla Catania Corse sono alla caccia della 3a affermazione sui monti Nebrodi, dopo la recente duplice affermazione negli Slalom Città di San Piero Patti e Città di Librizzi. Ma l’altro etneo Silvio Fiore (Formula Fire Suzuki, per la Catania Corse) sarà obbligato a puntare comunque al gradino più alto del podio. Assente dell’ultima ora, invece, il mazarese Girolamo Ingardia, altro favorito ad Ucria. La concorrenza è in ogni caso agguerrita e numerosa. A cominciare dal veterano trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa (Trapani Corse) e dal messinese (risiede a Falcone) Giuseppe Bellini (Armanno Corse), entrambi al volante di Radical SR4 Suzuki.

“Nelle ultime gare disputate – rivela Nicolò Incammisa – la mia biposto ha accusato problemi di natura elettrica, di difficile individuazione. Il mio team è stato pure costretto a cambiare lo starter della temperatura acqua che mi dava responsi errati, inducendo all’errore tutta l’elettronica della vettura. Ora che abbiamo risolto entrambi i problemi, spero ad Ucria di fare un bel risultato”.

“Purtroppo sono costretto a correre con l’influenza addosso – ci fa sapere Giuseppe Bellini – spero domani di stare meglio e di provare a puntare magari ad entrare nella ‘top five’ della gara. Sulla mia Radical non abbiamo apportato nessuna novità. Conto al contrario di ricevere maggiori favori dal tracciato, che dovrebbe favorirmi leggermente per le mie caratteristiche, rispetto alle precedenti prove, non troppo fortunate, già disputate a San Piero Patti ed a Librizzi”.

Altri grandi specialisti attesi al Città di Ucria saranno il veloce reggino Agostino Fallara (nativo di Melito Porto Salvo, su Fiat 127 Sport, per la Piloti per passione), i messinesi Santi Leo (Radical SR4 Suzuki, per la Nebrosport), Sergio Bertolami (BRC a motore Suzuki Hayabusa, Puntese Corse), Salvatore Giunta (Fiat 126 Suzuki “Batman”, Aspromonte), Domenico Gangemi (campione italiano in E1 Italia 1400), su Fiat 127 Sport, per i colori della Phoenix, Alfredo Giamboi (Fiat X1/9, RO Racing), Giuseppe Raineri (Fiat 127 Sport, Puntese Corse) ed Alfonso Belladonna (su Fiat Uno Turbo i.e., Nebrosport).

Riflettori puntati anche sui catanesi Salvatore Di Mauro (Radical SR4 Suzuki, Catania Corse) e Marco Gammeri (Renault Clio Rs Cup, RO Racing), sui siracusani Domenico Giangrande (di Augusta, su Elia Avrio ST09 Suzuki) ed Alfio Bosco (vive a Lentini, Palama Suzuki, entrambi per la Catania Corse). Tra gli iscritti da attenzionare non mancano il trapanese Emanuele Campo (Fiat 126 Proto), vincitore dello Challenge Palikè 2021 e gli agrigentini di Sciacca Filippo Carlino (Elia Avrio ST09 Suzuki, Trapani Corse) ed Ignazio Bonavires (a sua volta già campione italiano, Peugeot 106 Gti S16, RO Racing). Per la graduatoria Femminile, a sfidarsi saranno l’attuale leader dello Challenge degli Emiri, la messinese Katia Di Dio (risiede a Novara di Sicilia, su Fiat 127 Sport) e la brontese Alice Gammeri, con la Renault Clio Williams, entrambe per la Giarre Corse. Almeno tre i piloti locali più agguerriti, il citato Belladonna ed i cugini omonimi Carmelo Cugno (il primo iscritto in classe N1400), l’altro in N1600, tutti su Peugeot 106, per la Nebrosport.

La premiazione conclusiva per il 2° Autoslalom Città di Ucria, è prevista domani, domenica 10 settembre, ad apertura di parco chiuso, nella centrale piazza Padre Bernardino, ad Ucria.