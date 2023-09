Una notizia terribile è arrivata a Furnari direttamente dal Marocco, sconvolto da un terrificante terremoto di magnitudo 6.8 che ha causato oltre mille morti e tanto dolore.

La comunità furnarese – come riporta la pagina istituzionale del Comune – ha appreso la tragica notizia che non avrebbe voluto mai sentire. Il piccolo Mohamed, che viveva nella cittadina tirrenica e che era tornato in Marocco per andare a trovare la nonna, ha perso la vita nella catastrofe che ha colpito il suo paese d’origine. La mamma è rimasta ferita e ricoverata in ospedale.

“Con immenso dolore, vogliamo dire alla famiglia del piccolo Mohamed che le siamo vicini per la sua tristissima e prematura scomparsa – si legge sulla pagina del Comune – e preghiamo con tutte le nostre forze affinché la sua mamma possa al più presto rimettersi ed uscire dall’ospedale”. Mohamed, 14 anni, avrebbe frequentato la terza della scuola secondaria di primo grado.

Intanto, nel paese nordafricano, servono coperte e medicine. La terra ha tremato di nuovo nel pomeriggio, intorno alle 15 locali. Si sono registrati altri danni nella periferia di Marrakech.

