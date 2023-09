Si è tenuta questa mattina, nello slargo antistante gli Uffici comunali decentrati di Rometta Marea, intestati a Rita Atria, “la Giornata della memoria dei marinai morti o scomparsi in mare”. Una celebrazione solenne e divenuta ormai un appuntamento imperdibile fortemente voluto dal Sindaco di Rometta Avv. Nicola Merlino.

Presenti per la cerimonia, che ha avuto inizio alle 11.30, il Capitano di Vascello Bruno Viafora comandante logistico della Marina Militare, delegato dal Capo di Stato maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino; il Capitano di Fregata Luca Torcigliani comandante della Capitaneria di porto di Milazzo, accompagnato dal Luogotenente Roberto Antonacci; il Capitano Andrea Maria Ortolani, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, accompagnato dal Luogotenente Biagio Daniele Barbera, comandante della Caserma dei carabinieri di Rometta, e dal Luogotenente Elio Gallo; il Sindaco di Saponara Giuseppe Merlino. Preseti anche Padre Fabio Cattafi, parroco di Rometta Marea, e Padre Nino Cavallaro, Vicario Foraneo per il Vicariato di Spadafora. A sugellare la manifestazione i genitori di Aurelio Visalli.

Rometta per celebrare questa giornata istituita con leggi ufficiali ha scelto, ormai da qualche anno, lo slargo antistante gli Uffici comunali decentrati di Rometta Marea, “dove sono stati postati un’ancora di una nave affondata nello Stretto di Messina nel diciannovesimo secolo e donata al comune di Rometta dalla Sovraintendenza del Mare di Messina -ha dichiarato il Sindaco Merlino- e la statua per ricordare e commemorare il Secondo Capo della Capitaneria del Porto di Milazzo Aurelio Visalli, figlio di Rometta, deceduto nel tentativo di salvare due ragazzi dal mare in tempesta.”

Alla presenza altresì delle Associazioni di protezione civile Pantera ed Elios, della Commissione per la toponomastica e della Consulta giovanile di Rometta, il Complesso Bandistico Città di Rometta, diretto dal maestro Daniele Mastronardo, ha intervallato con marce, con il canto degli italiani e con il silenzio, la benedizione dell’evento impartita da padre Fabio Cattafi e l’intervento celebrativo svolto dal sindaco avv. Nicola Merlino.