Un uomo che ha compiuto grandi cose, che si è saputo fare ultimo tra gli ultimi col solo obiettivo di tendere la mano ai poveri e ai malati.

Dopo i solenni festeggiamenti in onore del Beato Antonio Franco Santa Lucia del Mela continua a festeggiare il suo pastore, celebrando il decennale della sua Beatificazione. Il 15 di settembre alle ore 18.30, nella Basilica Concattedrale S. Maria Assunta di Santa Lucia del Mela si terrà un convegno proprio in onore del Beato Antonio Franco.

A moderare i lavori sarà S.E. Mons. Cesare di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Matteo Sciotto interverranno il Prof. Giovan Giuseppe Mellusi, che proporrà una riflessione dal titolo “Nullius diocesis: la chiesa di Santa Lucia del Mela tra medioevo ed età moderna.”; dopo di lui prenderà la parola il Sac. Prof.Luigi La Rosa con “Beato Antonio Franco. Un amore che attraversa i secoli”. A portare il suo contributo anche il Dott. Dario Piombino Mascali che parlerà di “Corpi Santi. Il Beato Antonio Franco e la conservazione scientifica delle reliquie”.

È stato proprio l’antropologo Dario Piombino Mascali, cittadino onorario di Santa Lucia, a ridare un volto al beato del popolo.

Chi era il beato tanto amato nella Valle del Mela? Antonio Franco, napoletano, venne alla luce il 26 settembre del 1585. Suo padre era un nobile. Fu mandato in Spagna. Li, per 10 anni, stette alla corte del re Filippo III. Il 18 maggio 1617 entrò nella “Prelatura Nullius” di Santa Lucia del Mela. Qui compì grandi cose. Antonio Franco plasmò la sua opera di evangelizzazione stando al fianco degli umili, dei poveri, degli oppressi. Si occupò delle ingiustizie che animavano la società del tempo. Dai decreti contro gli usurai alla denuncia dei vizi degli uomini di chiesa. E ancora curò i malati, i lebbrosi. Arrivò a privarsi di tutto per espiare i peccati del mondo. Morì il 2 settembre 1626, lasciando nello sconforto le centinaia di persone che aveva aiutato.

Eppure la sua mano e la sua opera non sono mai venute meno al popolo della Valle del Mela e non solo. Tantissimi i segni, i miracoli, i fatti prodigiosi riconducibili ad Antonio Franco. Dalle guarigioni agli esorcismi, agli interventi sulle calamità naturali. Uno dei miracoli più ricordati è quello dell’acqua, che fece sgorgare a San Filippo del Mela. Nel 2013 è stato proclamato Beato a Messina, nella Basilica Cattedrale, dopo quasi quattro Secoli di attesa. Oggi il suo corpo incorrotto è custodito nella Basilica Concattedrale S. Maria Assunta di Santa Lucia del Mela.