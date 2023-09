Barcellona P.G. – Incendio in un’abitazione al piano terra in Via Pascoli

I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un motoventilatore per aspirare i fumi intensi e neri che si erano propagati verso i piani superiori

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

