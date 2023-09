Nuove intimidazioni in via Palermo. Dopo quelle della vigilia di Ferragosto che si sono verificate anche a Giostra, questa notte, intorno alle 3, dei colpi di pistola hanno danneggiato le saracinesche di un fruttivendolo e quella di un fioraio.

I due negozi si trovano poco distanti dal panificio la cui serranda è stata data a fuoco il 24 agosto scorso, poco prima dell’una di notte. A intervenire oggi gli agenti delle Volanti, della Scientifica e della Mobile per le indagini che mirano, anche attraverso i filmati di video sorveglianza delle attività vicine, ad individuare i responsabili. L’episodio di stanotte getta un’ombra quindi sulla zona e fa alzare il livello di attenzione.

Lo scorso 13 agosto, in dodici ore, tra la via Palermo e il viale Giostra un furto e due rapine avevano fatto scattare un primo livello di allarme. In un bar di viale Giostra il bottino del furto è stato di 7 mila euro di fondocassa e Gratta e Vinci. Il giorno dopo, una pasticceria all’altezza è stata rapinata da un malvivente che, armato di coltello, si era fatto consegnare l’incasso. Sempre un malvivente armato di coltello, sul viale Giostra, poco dopo era entrato in azione in un Bar Pasticceria, facendosi consegnare circa 700 euro contenuti nella cassa.