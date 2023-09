Si è insediato ieri il nuovo parroco di Fondachello Valdina. La cerimonia di insediamento ha visto la presenza dell’Arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla e del Vicareo Foraneo per il Vicariato di Spadafora Nino Cavallaro.

Monsignor Francesco Farsaci prende il testimone lasciato, dopo 28 anni, da Don Antonino Merlino.

Le autorità civili, insieme alla cittadinanza, hanno accolto con gioia il nuovo sacerdote e hanno salutato con non poca commozione Don Antonino Merlino, al quale la comunità ha fatto un dono come ricordo dei tanti anni passati.

“Ora, nel giorno della festa della natività di Maria Vergine -ha detto Mons Francesco Farsaci ieri durante la cerimonia- ho una nuova comunità da servire, la comunità di Fondachello di Valdina. Da oggi questa è la mia porzione di Chiesa che devo e che voglio servire e amare fino a dare la vita per essa.”

“Quando cambia un parroco -ha detto invece Don Merlino- sia lui che le comunità parrocchiale sono chiamati a fare un salto di fiducia, di coraggio di disponibilità. Mi sembra bello allora in questo memento fermarci, e guardare il cammino fatto insieme in questi anni affinché ciascuno possa trovare lo slancio necessario per compiere il proprio salto. Oggi nel salutarvi, pur certo (non certo a cuor leggero) nella fatica e sofferenza presenti in questo momento, sento proprio di benedire il Signore perché in questi ho gustato e visto la sua bontà. Ho visto e gustato la sua bontà nella vostra accoglienza . Sono convinto che accoglierete allo stesso modo don Francesco Farsaci. Con voi ho camminato nella fede, ho ricevuto testimonianze belle di vita donata, di generosità disponibilità e collaborazione. Io ho portato voi e voi avete portato me. Grazie e buon cammino.”