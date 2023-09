La variante Eris fa crescere i casi di Covid sul territorio nazionale del 44% in una settimana. Superati nuovamente i 21 mila contagi. Crescono, seppur di poco, i ricoveri.

Un quadro che, secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia «non desta allarme, ma richiede prudenza». Una nuova circolare introduce nuovamente i tamponi obbligatori nei pronto soccorso, anche se solo per sintomatici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata dal trend in crescita in diverse nazioni in vista dell’inverno.

Il bollettino settimanale del Ministero della Salute vede 21.039 nuovi casi in Italia. La scorsa settimana erano 14.866- I tamponi sono cresciuti e l’incidenza è salita in tutte le fasce di età.