In Via Amendola, 20, angolo via A. Volta, nel centro di Capo d’Orlando, Caporem srl propone locale uso ufficio/ commerciale al piano terra di uno stabile appena ristrutturato.

L’immobile presenta:

– ampio ingresso con zona accoglienza

– n. 2 stanze

– n. 1 bagno con antibagno

Il locale, grazie alle grandissime vetrate a giro, risulta molto luminoso. La superficie totale è di 45 mq. Il locale viene affittato completo di sistema di aria condizionata/riscaldamento e impianto di rete.

Per informazioni contattare il numero +39 0941 630257