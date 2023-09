Con il Solenne Pontificale presieduto da mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti e Concelebrato dall’Arcivescovo Emerito di Agrigento Mons. Carmelo Ferraro, si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Tindari.

Come ogni anno, si rivela un appuntamento attesissimo, molto importante e sentitissimo tra i fedeli che in migliaia affollano il promontorio di Tindari, arrivati dai paesi di tutta la Sicilia ed anche da fuori regione.

In tanti hanno scelto di raggiungere la Basilica Santuario a piedi, onorando e rendendo grazia alla Madonna Bruna, come segno di devozione e di penitenza, ma anche per invocare la Vergine pietosa con acclamazioni o in silenzio, per sciogliere un voto o formulare seri propositi di cambiamento di vita.

Alla funzione, hanno preso parte tutte le istituzioni cittadine con in testa il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore e il sindaco di San Marco D’Alunzio Filippo Miracula, il Vicario del Prefetto la dott.ssa Patrizia Caterina Antonella Adorno e il Questore di Messina dott.ssa Gabriella Ioppolo. A seguire i rappresentanti delle forze dell’ordine: il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Carletti, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Patti, Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, il Dirigente del Commissariato di Polizia di Patti, Vice Questore Salvatore Di Blasi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Gerardo Mastrodomenico, insieme al Comandante del Gruppo di Milazzo, Tenentecolonnello Alessandro Freda e al Comandante della Tenenza di Patti Loredana Giudice, il Comandante Capitaneria di Porto –Guardia Costiera di Milazzo Luca Torcigliani insieme al Comandante delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera di Patti Nino Bonsignore, il Comandante provinciale del Corpo Forestale Giovanni Cavallaro e il Comandante di Patti Antonio Carro.

Durante la funzione religiosa, è stato riproposto l’antico rito della Lampada Votiva, quest’anno a donare l’olio è stato il Comune di San Marco D’Alunzio (Messina).

Il volto di Maria SS.MA del Tindari, immagine sublime dell’amore paterno e materno di Dio, è fonte di gioia, di serenità e di pace e, invita a proseguire il proprio cammino verso il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio.