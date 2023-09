Dopo lo straordinario successo riscosso a Gioiosa Guardia, oggi la rassegna itinerante il “Sorriso degli Dei”, promossa dal Parco Archeologico di Tindari diretto dall’arch. Anna Maria Piccione e dalla Proloco di Patti presieduta da Nino Milone, per la direzione artistica di Anna Ricciardi, farà tappa alla grotta di San Teodoro, ad Acquedolci. Si tratta del secondo dei cinque appuntamenti in programma durante i weekend di settembre, in un percorso di riscoperta e valorizzazione di un patrimonio millenario.

All’interno della suggestiva e misteriosa grotta di San Teodoro, nelle viscere di Madre Terra, l’attore Andrea Tidona reciterà Ulisse nell’antro del ciclope Polifemo, dal libro IX dell’Odissea (inizio performance alle ore 18.30). L’attore e doppiatore modicano è noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in serie televisive di successo (Il Capo dei Capi, Braccialetti Rossi, Distretto di Polizia, I Medici, ecc.) nonché in importanti film cinematografici, tra cui La Vita è Bella (Roberto Benigni), I Cento Passi e La Meglio Gioventù (Marco Tullio Giordana), Padre Pio (Carlo Carlei), Il Caimano (Nanni Moretti), Il 7 e l’8 (Ficarra e Picone).

Già dalle ore 17.00 sarà possibile visitare la grotta, in particolare gli ultimi scavi. A guidare i visitatori saranno l’archeologa Sara Natoli e il presidente della Pro Loco di Acquedolci Ciro Artale. Dopo Acquedolci la rassegna itinerante ad ingresso gratuito farà tappa alla Villa Romana di San Biagio (Terme Vigliatore), dove il 16 settembre l’attore Elio Crifò porterà in scena “Conversazioni con gli imperatori filosofi Adriano e Marco Aurelio”.