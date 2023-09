Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore ha tracciato un bilancio dell’Estate Galatese, mettendo in evidenza la sua soddisfazione per l’andamento positivo degli eventi e delle manifestazioni.

Il primo cittadino galatese ha passato in rassegna le varie Feste che si sono svolte, gli eventi di enogastronomia, gli spettacoli musicali, i concerti dei cantanti e le strutture sportive esistenti sul territorio comunale, che hanno avuto apprezzamenti da società calcistiche siciliane.

“Sono veramente soddisfatto dell’andamento dell’Estate Galatese, – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore – abbiamo organizzato eventi per due mesi pieni e intensi, che hanno dato lustro al nostro paese, con gli apprezzamenti dei tanti turisti che, durante, l’estate hanno affollato il nostro Comune, le nostre strutture ricettive e i nostri B&B. Nel Mese di Luglio l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha finanziato l’appuntamento culinario “Un paese in cucina”, valorizzando l’enogastronomia e i ristoranti di livello che si trovano a Galati Mamertino, come l'”Antica Filanda”, “La Fenice”, “La Rotonda”, “Degusto”, “Donna Santina”, “La Falda”, e i nostri produttori di miele. Nelle tre serate della manifestazione i ristoratori hanno fatto vedere ai tanti appassionati la preparazione dei loro piatti. La nostra Estate Galatese è stata incentrata anche sul turismo religioso; siamo partiti con la Festa del Patrono S. Giacomo nel mese di Luglio, a seguire si è tenuta quella di S. Basilio nella popolosa frazione di San Basilio (nelle due serate di festeggiamenti abbiamo coniugato la fede e un’offerta variegata con la comicità e la musica), per poi arrivare al culmine dell’estate con la Festa dei Tre Santi ad Agosto. E’ una Festa molto suggestiva, S. Giacomo e S. Rocco si recano a prendere ed accogliere, nella Chiesetta di Santa Caterina, il SS. Crocifisso e lo accompagnano per le vie del paese, in un gioco di colori, luminarie, musica e fuochi pirotecnici. Fa un certo effetto vedere ogni anno i Tre Santi, S. Giacomo, S. Rocco e il SS. Crocifisso allinearsi nella centralissima Piazza S. Giacomo. Questa è una bellissima tradizione, con diversi abitanti dell’hinterland, turisti e curiosi che arrivano ad ammirare questa Festa.

La Festa è culminata il 26 Agosto con il concerto di Chiara Galiazzo. I veri festeggiamenti hanno preso il via il 21 Agosto con la Notte Bianca Galatese, con il concerto del rapper Mondo Marcio e attività dedicate ai più giovani. I giovani sono stati protagonisti di diversi eventi, come il Luna Park allestito in occasione della Festa dei Tre Santi o alcune serate organizzate nella parte alta del paese, dove sono situati il nostro polo sportivo e la piscina comunale; qui la presenza di deejay famosi ha attratto tantissimi giovani. Non abbiamo tralasciato nel programma dell’Estate Galatese la cultura, con la presentazione di alcuni libri, spettacoli musicali di nicchia, dove abbiamo avuto modo di far ascoltare i nostri strumenti della nostra tradizione tipica siciliana, e spettacoli teatrali. Quest’anno abbiamo voluto riproporre un evento nel Borgo Molisa, che conduce alla Cascata del Catafurco, con una serata specifica che ha permesso di valorizzarlo.

Un altro punto di forza e sono rimasto estremamente colpito dal clamore mediatico, che ha avuto, è stata la collocazione della Panchina Gigante, che entrerà a far parte del circuito delle “Big Bench”, la terza in Sicilia e che ha avuto un forte valore simbolico. La Panchina Gigante è stata infatti donata alla comunità dai genitori della giovane galatese Giulia Fabio, prematuramente scomparsa di recente all’età di 17 anni a causa di una grave malattia; la Panchina è stata posizionata nel punto più alto del paese, di fronte alla Pineta Comunale a 1000 metri di altezza, in cui c’è un panorama mozzafiato, ed è situata dunque in un punto strategico, vicino alla piscina comunale, agli impianti sportivi e alla Cascate del Catafurco.

Stiamo puntando sul turismo naturalistico e anche noi siamo nel circuito di “Nebrodi Ospitalità Diffusa” (Comune capofila Capri Leone) e siamo in procinto di allestire alcuni eventi, insieme agli altri Comuni che ne fanno parte. E’ in dirittura d’arrivo l’apertura del nostro Centro museale nel Palazzo De Spuches; i lavori procedono celermente e consegneremo presto alla cittadinanza e al territorio un’altra bellissima opera del nostro paese. Anche il nostro campo sportivo il “Ducezio-Parafioriti” è stato apprezzato da diverse società calcistiche. L’Acireale Calcio, formazione militante nel Campionato di Serie D, ha deciso di effettuare la preparazione atletica proprio a Galati, erano presenti anche le giovanili del Messina e una società di Triathlon di Misterbianco (40, 45 ragazzi che hanno soggiornato a Galati Mamertino). Abbiamo a disposizione impianti sportivi all’avanguardia, abbiamo una piscina comunale molto frequentata e un’area fitness.

Stiamo puntando poi sulla destagionalizzazione, abbiamo ricevuto un finanziamento dall’Assessorato alle Attività Produttive, per il Festival del giornalismo enogastronomico che si svolgerà nel mese di Novembre, a Ottobre nella settimana del 14 si terrà l’edizione del centenario del Premio Nazionale di Poesia “Nino Ferraù”, stiamo organizzando una serie di eventi collaterali a questo Premio, e sempre a Ottobre abbiamo intenzione di dare vita a una manifestazione che possa valorizzare i nostri prodotti autunnali, come le nocciole, le castagne e tutto ciò che caratterizza Galati Mamertino dal punto di vista enogastronomico”.