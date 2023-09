I Carabinieri della Compagnia di Carini, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti a Marina di Cinisi, nei pressi di Torre Pozzillo, dove era stata segnalata una donna in bilico sulla scogliera.

I militari hanno immediatamente individuato la signora, con chiari intenti suicidi, con la quale hanno prontamente instaurato un dialogo per tentare di comprendere le ragioni di un tale gesto e dissuaderla dal compierlo.

Tuttavia, a causa di una violenta onda la donna ha perso l’equilibrio cadendo in mare, che a causa del vento era fortemente agitato, venendo tratta in salvo da uno dei due militari che senza esitazione si tuffato per salvarla.

La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso insieme al Carabiniere che ha operato il salvataggio che è rimasto lievemente contuso per l’impatto sugli scogli.