Si svolgerà Sabato 9 e Domenica 10 Settembre, presso il cortile del Palazzo Comunale di Mirto, lo spettacolo “Quando Rosa cantava il blues” nell’ambito della terza edizione dell’evento Borghi dei Tesori Fest.

L’evento, il cui ingresso sarà di 5 euro, è dedicato alla figura dell’etnomusicologo americano Alain Lomax, che nel lontano 1954 a Mirto registrò 12 brani della tradizione popolare del luogo, e a Rosa Balistreri, che con la sua travagliata vita e le sue canzoni incarnò lo spirito del blues, cantandolo in siciliano. Domani si terrà l’esibizione di Chris Obehi, chitarrista cantante nigeriano, vincitore nel 2020 del Premio “Rosa Balistreri“; il cantante dialogherà con Nino Letizia, Presidente del Cross Road Club APS, e suonerà le canzoni di Rosa Balistreri.

Chris Obehi nel 2015 fugge dalla sua terra, la Nigeria, a causa delle persecuzioni religiose di Boko Haram. Giunge prima in Libia, quindi a Lampedusa, attraverso un viaggio in mare, e infine a Palermo, dove stringe alcune amicizie alle jam session e coltiva il suo sogno di fare musica. Oggi vive a Palermo, dove ha pubblicato il suo primo disco “Obehi“; nelle nove tracce l’italiano si alterna all’inglese, così come al dialetto nigeriano e a quello siciliano, che ha imparato ad amare grazie alla voce di Rosa Balistreri e che omaggia, con la sua versione di “Cu ti lu dissi”. Il suo amore per la Sicilia gli è valso il Premio “Rosa Balistreri e Alberto Favara”, oltre che la targa SIAE “Giovane Autore a Musica contro le Mafie”. Chris Obehi con la sua musica racconta anche la sua storia, parlando di uguaglianza, fratellanza e diritti umani; la sua storia e il suo percorso artistico hanno suscitato l’attenzione di numerosi media nazionali e internazionali con articoli, interviste e servizi televisivi sulla BBC, l’emittente tedesca attiva in Africa DW, la RAI e numerose testate europee.

Invece Domenica 10 Settembre saranno presenti Stefania Caruso (voce), Nino Milia (chitarra) ed Emiliano Lazzara (narratore). Stefania Caruso, cantautrice e performer, è un’insegnante di voce delle arti performative, certificata in “voce in equilibrio”, presso l’Accademia del Teatro Brancaccio di Roma. In ambito accademico conduce uno studio di ricerca attraverso un’indagine sulla vocalità siciliana, ricercando il carattere e le motivazioni socio-culturali di questa particolare emissione vocale, dalle sonorità uniche nel suo genere. L’artista nell’esibizione di Mirto presenterà il suo progetto e darà vita a una performance di arte mista dal titolo “Sicilian Artistic Voice…un viaggio attraverso un sentimento”; Stefania Caruso sarà accompagnata dalle suggestive note del chitarrista Maestro Nino Milia e dalla voce del narratore Emiliano Lazzara.