Aveva una bimba di quattro anni Marisa Leo, la donna di 39 anni uccisa con una fucilata dall’ex convivente Angelo Reina che, a sua volta, si è tolto la vita sparandosi su un cavalcavia della Mazara – Palermo.

“Alla piccola ho detto che la mamma è fuori per lavoro” dice Mauro Leo al Corriere della Sera. Mauro è l’unico fratello di Marisa. Assicura che quella sua nipotina la crescerà lui: “Mi considero già padre e madre della mia nipotina. Non ho trovato le parole per dirle cos’è successo. È stato già faticoso trovarle per i miei genitori. Mia madre, 68 anni. Mio padre, 80. Entrambi col cuore a pezzi, incapaci di reagire, inebetiti dalla violenza che si è abbattuta su di noi”.

Per Mauro “il copione di queste tragedie è sempre lo stesso. I giornali scrivono sempre lo stesso pezzo. E noi tutti non avvertiamo la gravità del pericolo. C’è quasi sempre un uomo che non si rassegna a vedere la “sua” donna indipendente. Incapace di capire che quando cessa l’amore, si possono avere rapporti civili e ognuno può decidere la propria strada, la propria vita. E c’è sempre una donna convinta che a lei non possa accadere quanto legge sui giornali. Sì, eravamo arrivati alle denunce. Ritirate perché mia sorella ha sempre sperato di mantenere quei rapporti civili per fare crescere bene la bimba”.

E intanto l’Associazione Donne del Vino, di cui anche Marisa faceva parte, ha pensato di istituire una borsa di studio per la figlia di Marisa: “Bisogna pensare immediatamente al suo futuro”, dice la responsabile per la Sicilia, Roberta Urso. FOTO: Facebook Le Donne del Vino – Sicilia