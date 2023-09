Con una cerimonia solenne, si è insediato giovedì sera il nuovo parroco del Duomo di Santo Stefano Protomartire di Milazzo, il milazzese Giuseppe Currò, accolto dalle istituzioni e dai fedeli, alcuni provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto, dove ha svolto la sua attività pastorale sino a qualche giorno addietro, alla chiesa di San Francesco di Paola.

Ad accompagnarlo il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, presenti sacerdoti e diaconi della Diocesi. All’inizio della lunga cerimonia, il sindaco Pippo Midili ha letto un messaggio di benvenuto, dicendosi certo che il nuovo sacerdote del Duomo, che è subentrato a padre Francesco Farsaci (che guiderà la parrocchia San Giovanni Battista di Fondachello Valdina), saprà essere riferimento per la comunità e per i giovani in particolare.

Quindi il corteo si è spostato al Duomo, dove è stata celebrata la messa solenne. Padre Currò, per tanti anni ha guidato la Chiesa di San Francesco di Paola di Barcellona e ha con San Francesco, copatrono di Milazzo, un legame fortissimo, tant’è che al Duomo, durante la cerimonia d’insediamento ha voluto, insieme alle

reliquie di Santo Stefano, anche la “Berrettella”. Foto: milazzoincomune.it