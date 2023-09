Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi Giovedì 7 Settembre in Sessione Ordinaria, ha applicato il DUP (Documento Unico di Programmazione) semplificato per il triennio 2023/2025 e il Programma triennale dei lavori pubblici, che comprende anche l’Elenco annuale per il 2023 e il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023/2024.

Nel DUP sono stati inseriti il progetto per il CCR (Centro Comunale di Raccolta), il servizio idrico integrato, il potenziamento dell’Ufficio di Ragioneria. Questo ultimo aspetto è stato sottolineato dall’Assessore e Consigliere Comunale di maggioranza Andrea Carcione, il quale ha evidenziato che verrà avanzato un aumento di 12 ore per quanto attiene questo Ufficio. L’Assessore Carcione ha affermato di essere molto felice per le politiche giovanili applicate a Galati, con il progetto di Servizio Civile che ha permesso di lavorare a circa 70 giovani galatesi.

Il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha espresso, a nome del gruppo di opposizione, il voto contrario alla proposta del DUP, perché secondo il suo parere manca una programmazione e i chiarimenti, che sono stati forniti dalla Dott.ssa Cavolo, riguardano l’aspetto tecnico e non convincono. Un altro dato allarmante, per il Consigliere Natale, si riferisce allo stanziamento 2023 per il costo dei rifiuti, che a suo parere è alto e ricade sui cittadini; poi Natale ha avanzato la proposta di poter stabilizzare figure importanti, tra i dipendenti comunali, come quelle dei fontanieri, e di poter valutare la possibilità di insistere sulla ricerca di agenti di Polizia Municipale. Il Sindaco Vincenzo Amadore ha sottolineato che l’Amministrazione Comunale sta programmando e i frutti si stanno iniziando a vedere. Il primo cittadino galatese ha spiegato che sono stati intercettati diversi finanziamenti, sono stati organizzati vari eventi (a Ottobre è previsto il Premio “Nino Ferraù”), si sta lavorando sugli impianti sportivi, che sono rimasti fermi per 10 anni, e ha parlato delle 3 società calcistiche presenti in paese, il Città di Galati in Promozione, la Mamertina appena ripescata in Seconda Categoria, e la squadra giovanile della New Eagles. Sui dipendenti comunali Amadore ha messo in evidenza che a Galati Mamertino sono circa 70 ed è stato assicurato a tutti lo stipendio, e anche il Sindaco ha parlato dell’importanza dei fontanieri.

Il Programma triennale dei lavori pubblici viene corredato da 2 emendamenti, uno presentato dal capogruppo di maggioranza Giuliana Zingales e l’altro dalla Vice Presidente del Consiglio Angela Truglio. L’emendamento del Consigliere Zingales riguarda gli interventi urgenti sul torrente San Basilio-Mulè in Contrada San Basilio (importo di 182.793 euro), la riconversione degli spazi delle scuole medie per la mensa scolastica (importo di 210.000 euro) e il progetto di rifunzionalizzazione e riconversione dei campetti di calcetto e di pallavolo in località Rafa (importo di 515.750 euro circa). Invece l’emendamento del Consigliere Truglio si riferisce al progetto di ricostruzione e demolizione dei loculi cimiteriali, per un importo di 307.000 euro circa, e la messa in sicurezza del versante Madre di Dio di 250.000 euro circa. Gli emendamenti sono stati accettati all’unanimità dagli 8 Consiglieri Comunali presenti (6 di maggioranza e 2 di minoranza) sui 10 componenti effettivi, mentre l’intera proposta del Piano triennale è stata applicata con 6 voti favorevoli e 2 contrari.

Il civico consesso ha poi discusso il Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili per l’anno 2023, e la ratifica di una variazione di Bilancio. Il Piano di alienazione ha ricevuto 6 voti favorevoli e 2 contrari, mentre la variazione di Bilancio, che fa riferimento a 2 finanziamenti ottenuti dal Comune di Galati Mamertino, è stata accettata all’unanimità. Infine il Consiglio Comunale ha approvato lo Schema di Convenzione, per la partecipazione in forma associata, alla richiesta di finanziamento di progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni. Questa Convenzione riguarda i Comuni di Galati Mamertino, Comune capofila, Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino, per lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di immobili comunali. E’ stato anche attuato un debito fuori Bilancio di 11.298,50 euro oltre l’Iva al 22%, con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri Comunali di maggioranza; per la discussione di questo argomento l’opposizione ha abbandonato l’Aula Consiliare.