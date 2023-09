Pace del Mela oggi offrirà due importanti appuntamenti per parlare d cultura e territorio.

Pomeriggio alle ore 18.00 al centro Ganimè di Via Saini a Giammoro si terrà un incontro dal titolo “Crias: le agevolazioni più artigianato e fondo a ripresa artigiani”. Il programma prevede innanzitutto i saluti istituzionali del Sindaco Mario la Malfa e dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive Mario Schepis. Successivamente interverrà il Presidente A.a.c.im.-Claai Dott. Fausto Ridolfo per la presentazione delle agevolazioni “più artigianato e fondo ripresa per gli artigiani”. A conclusione dell’intervento si aprirà il dibattito.

Il secondo appuntamento è invece alla Biblioteca Comunale di Pace del Mela alle 18.30. Si tratta del primo “aperilibro” del mese di settembre. Oggi a presentare il suo volume sarà la Dott.ssa Rossella Chillè con il suo “Il caffè delle tre”. Sarà assente per motivi familiari Valentina Gangemi che doveva moderare l’incontro. A dialogare con l’autrice sarà quindi il Dott. Domenico Zaccone.

“L’aperilibro” sarà un momento di alta cultura che per tutto il mese di settembre, ogni venerdì, accompagnerà la cittadinanza pacese. Venerdì 15 verrà presentato “A Spizzichi e Bocconi” di Antonella Pavasili. A moderare l’incontro sarà Valentina Gangemi. Il 22 settembre sarà la volta di Alexandra Petullà con “Ho paura di mio figlio”. A dialogare con l’autore la brillante Valeria di Brisco.