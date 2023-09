Il Comune di San Filippo del Mela sta avviando una serie di interventi per la zona Irsap.

Innanzitutto l’azione avviata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gianni Pino prevede la bonifica di un’area interessata dall’abbandono selvaggio dei rifiuti. Inoltre si è già provveduto all’istallazione delle prime telecamere di videosorveglianza. Questo passaggio, effettuato ancora prima della bonifica, è essenziale per evitare che si ripeta la situazione e si buttino altri rifiuti.

Il Sindaco Gianni Pino annuncia inoltre che questa zona, che fino a ora si trova in stato di abbandono, sarà riqualificata. “Dovremo bonificarla e per questo inizieremo attivando l’impianto di pubblica illuminazione. Questo sarà sicuramente un modo per aumentare la sicurezza dell’arteria e la possibilità di vigilanza dell’area. Pian piano passeremo a delle riqualificazioni importanti delle strade e del resto.

Sono già stati affidati i lavori, per il ritiro delle buste selvagge abbandonate nella zona ex Asi – c.da Archi e c.da Masseria, ed è già stata predisposta l’installazione di telecamere e fototrappole, nelle zone interessate dall’abbandono dei rifiuti. Stiamo programmando, inoltre, grazie ad un trasferimento di somme da parte della Regione, il recupero, l’ammodernamento e la riattivazione dell’esistente impianto di pubblica illuminazione, al fine di eliminare lo stato di abbandono di queste zone, nelle ore serali e notturne.”