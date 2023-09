Una fiaccolata molto partecipata con il Crocifisso del Letto Santo di nuovo in mezzo tra la gente per le vie del paese, così come successo durante quel periodo di pandemia dove è venuto a dare conforto, speranze e voglia di tornare a vivere.

Decine le persone che si sono radunate davanti alla chiesa S. Nicolò di Bari che lentamente si sono unite in una marcia di condivisione tra le vie principali del centro stefanese.

Una bella emozione rivederlo tra la gente che tanto lo venera, in una fiaccolata unita e devota, insieme a tanti fanciulli che rappresentano il vero cuore pulsante.

È stata una bella emozione rivedere la Santa Croce tra due ali di folla che venerava con umiltà, aprendo il proprio cuore e supportati dall’ indispensabile preghiera, si sono rivolti al Letto Santo per ogni difficoltà della vita.

Adesso, ultimati i lavori della piccola chiesetta è giunto il momento di ritornare di nuovo al Santuario, con un pellegrinaggio verso il Monte Santo con il Crocifisso che si porterà dietro la sofferenza nei volti umani che con tanta fatica continuano a vivere nel cammino che porta al Paradiso.

È iniziata così la preparazione per i festeggiamenti e riapertura al culto del Santuario del Letto Santo, prevista per domenica 10 settembre alle ore 18 alla presenza di sua eccellenza il Vescovo della Diocesi di Patti mons. Guglielmo Giombanco.

Si tratta di un importante appuntamento che coinvolge tutto il Popolo di Dio, che con cuore e dedizione supportati dalla fede verso il Crocifisso del Letto Santo possa aiutare tutta la comunità di fedeli a vivere nel rispetto reciproco e nella certezza che possa essere l’unica salvezza della vita!