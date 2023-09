Con scadenza inizialmente prevista lo scorso 1 settembre, sarà invece possibile verificare eventuali posizioni debitorie entro giorno 16 prossimo.

Ancora qualche giorno per andare incontro ai contribuenti pattesi le cui richieste di estendere i termini e poter aderire alla “definizione agevolata” (rottamazione quater) sono state accolte. «Trattandosi di un termine di natura endoprocedimentale e quindi meramente ordinatorio – ha spiegato l’assessore Salvatore Sidoti – è stato possibile, d’intesa con il concessionario Creset, prolungare i termini e andare incontro alle richieste dei cittadini pattesi, anche alla luce del numero crescente di domande che sono pervenute negli ultimi giorni». Inizialmente, infatti, la misura agevolativa pare essere stata presa poco in considerazione, con una corsa in prossimità della prima scadenza che ha lasciato molti contribuenti fuori dall’opportunità di saldare i propri debiti col Comune.

Un’occasione riaperta, considerato che la “definizione agevolata”, oltre a consentire lo sgravio di interessi e di sanzioni con un risparmio di circa un terzo della somma originaria dovuta, dà la possibilità di dilazioni sino a 18 rate in quattro anni. Ancora attivo il front office nei locali del palazzo comunale di piazza Mario Sciacca, appositamente approntato per permettere ai contribuenti di usufruire della duplice possibilità di presentazione delle istanze, sia cartacea che telematica, sotto la guida di un tutor abilitato, con delega, a prendere le pratiche totalmente in carico, facendo da tramite con la società di riscossione Creset. Tutti i martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 – orari che coincidono con gli stessi dell’Agenzia delle Entrate che si trova nello stesso stabile – i cittadini potranno beneficiare gratuitamente dell’assistenza tributaria. «Il termine è differito per la richiesta degli elenchi, pertanto – continua Sidoti – il cittadino potrà fare richiesta (entro il 16 settembre) alla Creset al fine di conoscere tutti i ruoli che il Comune ha consegnato al concessionario Creset entro il 30 giugno 2022 e – ha concluso l’assessore – alla luce di quegli elenchi sarà possibile accettare la rottamazione presentando una seconda domanda (per indicare per quali debiti si è scelto di aderire alla rottamazione e in quante rate) entro il 30 settembre, termine questa volta perentorio».