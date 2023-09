Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria del Tindari a Condrò.

Questa sera continuano gli appuntamenti civili per questa festa tanto attesa dai condronesi. In piazza Umberto I la Compagnia Intrecci Teatrali metterà in scena “U parrinu nisciu pacciu”. Grande attesa anche per sabato: alle ore 21.30 si esibiranno gli EMMELES. Alle 22.30 invece Lello Analfino porterà nella piazza di Condrò la sua musica puramente siciliana.

Domenica, giorno della festa, Condrò si sveglierà con gli spari a salve e con il classico giro della banda per le vie del paese. Le Sante Messe saranno celebrate alle 8.30, alle 11.00 e alle 18.30 invece ci sarà la processione del Simulacro della Madonna del Tindari.

La sera alle 22.30 il concerto della banda musicale Amatori della Musica diretta dal Maestro Carmelo Nastasi. Alle 24.00 i giochi pirotecnici.