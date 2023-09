Il Comune di Capo d’Orlando, in risposta alle crescenti preoccupazioni per l’arrivo della stagione delle piogge, ha avviato un’importante procedura per la messa in sicurezza dei torrenti e dei canali presenti sul territorio comunale.

L’iniziativa si tradurrà in un intervento straordinario per la pulizia e decespugliamento degli alvei. Già nel mese di marzo, l’Amministrazione Comunale ha avviato un dialogo con l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, richiedendo un finanziamento di circa 450.000 € per sostenere questo fondamentale progetto.

Tuttavia il finanziamento non è ancora stato erogato. In questo contesto, l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere autonomamente nell’attesa che l’auspicato finanziamento arrivi.