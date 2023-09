Troppi intestatari di bollette sarebbero… defunti. Tanto è emerso da una verifica degli archivi del Comune di Patti relativamente alle utenze idriche.

Un risultato che ha portato l’Ente pattese a fissare un termine perentorio al fine di “ricordare” agli eredi di effettuare la voltura. È stabilita al prossimo 30 ottobre la scadenza entro cui bisognerà aver effettuato l’aggiornamento dei contatori che si desidera mantenere attivi, diversamente il Comune sarà costretto, come riportato dall’avviso pubblico, ad interrompere il flusso d’acqua con cessazione dell’utenza idrica. L’obbligo è di recarsi di persona presso l’Ufficio acquedotto per presentare la richiesta di voltura nei giorni d’apertura al pubblico, lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30.

Per informazioni è disponibile il numero 0941 1935009 tramite il quale, digitando il tasto 3 e poi il tasto 1, sarà possibile parlare con un operatore. I soggetti legittimati a richiedere il cambio d’intestazione, oltre ai parenti diretti, sono anche i nuovi proprietari dell’unità immobiliare o i locatari. Provvedere alla voltura rappresenta un passaggio obbligatorio che pare, però, non essere stato ben accolto da alcuni cittadini che hanno inteso il sollecito da parte dell’Ente come una trovata per far cassa.

“Perché interrompere il flusso dell’acqua se le bollette risultano regolarmente pagate?”, chiedono alcuni utenti con commenti pubblici sui social, probabilmente in buona fede non essendo a conoscenza della morosità che invece pende anche rispetto al servizio idrico e soprattutto nei casi in cui la voltura non è stata, in certi casi in maniera tendenziosa, effettuata. Oltre a rappresentare un problema di insolvenze, infatti, raffigura un effettivo rischio di solvibilità considerato che, proprio in caso di mancato pagamento, i consumi risulterebbero a carico di un utente il cui debito non sarebbe esigibile, se non attraverso gli eredi. Ma l’avviso è principalmente oggetto di contestazioni per via della non gratuità del cambio d’intestazione, la cui spesa ammonterebbe a circa 50 euro per i diritti di segreteria oltre alle due marche da bollo da 16 euro. Secondo diversi cittadini si tratterebbe di voltura “mortis causa”, ma questo rimane un parametro variabile, disciplinato dagli enti locali e dalle aziende partecipate che si occupano dell’erogazione del servizio.