Milazzo – L’Amministrazione omaggia le pallavoliste del Majorana, campionesse regionali

Le studentesse dell’istituto milazzese in partenza per Camerino per partecipare alla fase nazionale dei campionati studenteschi, rappresentando la Sicilia

Benedetto Orti Tullo

Il sindaco Pippo Midili ha voluto esprimere il proprio apprezzamento alla squadra di pallavolo femminile dell’istituto “Majorana” che ha conquistato il titolo regionale ai campionato studenteschi e tra qualche giorno si recherà a Camerino per partecipare, in rappresentanza della Sicilia, alla fase nazionale. All’incontro, voluto da Maurizio Foti, hanno partecipato anche il preside della scuola, Bruno Castrovinci e il consigliere comunale Franco Russo. Sia il primo cittadino che il dirigente scolastico si sono detti orgogliosi per questo risultato che porta alla ribalta nazionale sia il nome della scuola che della città di Milazzo, auspicando che anche in terra marchigiana possano giungere soddisfazioni. In chiusura l’Amministrazione comunale ha donato alle atlete e ai loro coach delle magliette celebrative che verranno utilizzate nelle fasi pre-partita. Queste le atlete che hanno partecipato alla finale regionale e ora sono pronte a battersi anche per il titolo nazionale: Gaia La Spada, Emma Di Paola, Rosalia Rispoli, Romina Andraj, Francesca Fleres, Elena Maio, Ilenia Sciotto, Desiree Maganza, Angela Bertè, Rebecca La Spada, Ilaria Prizzi e Chiara Italiano. Allenatori Mauro Cavallaro e Giusy Salmeri.

