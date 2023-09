Presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo”, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, tra il Colonnello Alessandro Luchini ed il Colonnello Fulvio Marabotto.

All’evento, cui hanno preso parte il Prefetto di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, e le altre Autorità civili e militari oltre agli Ufficiali ed ai Comandanti di Reparto della provincia, è intervenuta una rappresentanza di finanzieri in servizio e di Fiamme Gialle in congedo appartenenti alla Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel discorso di commiato il Colonnello Alessandro Luchini, nel rivolgere un sentito saluto e sincera gratitudine alle Autorità presenti, ha ricordato l’impegno profuso dal Corpo in un periodo non facile, attraversato, peraltro, dalla gravissima emergenza pandemica, ed ha ringraziato tutto il personale per la professionalità e la collaborazione fornita nell’assolvimento dei compiti istituzionali, tali da porre la Guardia di Finanza quale sicuro punto di riferimento per la collettività e le Istituzioni locali. L’Ufficiale ha, quindi, augurato ogni bene e fortuna al nuovo Comandante Provinciale.

Il Colonnello Fulvio Marabotto, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, dove ha conseguito brillanti risultati di servizio nel settore della spesa pubblica, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e la collaborazione con le Istituzioni proposte e le altre Forze di polizia per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Comandante Regionale ha ringraziato il Colonnello Luchini per l’intensa e proficua opera prestata nel periodo trascorso ad Enna, che ha portato al raggiungimento di significativi risultati, così contribuendo a consolidare e rafforzare nella provincia il ruolo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità, e, nel sottolineare l’importanza dell’incarico assunto, ha rivolto al Colonnello Marabotto i migliori auspici di buon lavoro.

Il Colonnello Fulvio Marabotto, nato a Savona il 23 novembre 1968, è sposato ed ha due figli. Ha fatto il suo ingresso nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1991, ove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e, successivamente, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, quella in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

Nel corso della carriera ha ricoperto importanti incarichi nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Calabria, Liguria e Lombardia, quale Comandante della Tenenza di Latisana (UD), della Compagnia di Imperia e del Gruppo di La Spezia. È stato, quindi, Comandante della Sezione servizi di polizia giudiziaria del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro e della Sezione criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Genova nonché Capo Servizio dell’Ufficio addestramento e studi presso l’Accademia di Bergamo, dove ha svolto incarichi di docenza in materie giuridiche e professionali.

Nel suo ultimo incarico è stato Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova. È insignito della Medaglia d’oro al merito di lungo comando e della Croce d’oro per anzianità di servizio.