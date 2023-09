Una depressione si approfondisce sulla Sicilia e determina una situazione di nuvolosità già dal mattino con peggioramento possibile nel pomeriggio con possibili deboli piogge.

Le temperature rimarranno senza variazioni significative. Per quanto riguarda i venti spireranno moderati dai quadranti nord orientali. Per quanto riguarda i mari, basso Tirreno da quasi calmo a mosso così come lo Ionio. Molto mossi Canale e Mare di Sicilia.