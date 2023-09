La straordinaria performance di Enrico Brignano ha fatto calare il sipario sull’estate milazzese. Un cartellone di qualità che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che è tornato ad affollare il Castello dove è stata installata una tribuna da 2000 posti.

“Quelli del “Milazzo Summer 2023” – afferma il sindaco Pippo Midili – è stata una stagione che ha fatto registrare numeri importanti. Al Castello gli spettacoli sono stati seguiti da oltre 28 mila persone. Sold out per Brignano, Contaminazioni Spettacolari e Mish Mash, affluenze record per Teatri di Pietra, Incanto Mediterraneo e Viaggi Notturni, grandi successi per tutti gli altri. Ma più di ogni altro vale la pena sottolineare il ritorno del Teatro al Castello. Una delle tante cose realizzate in poco più di due anni di amministrazione e soprattutto dopo avere eliminato la vecchia e distrutta struttura che deturpava da molti anni la Cittadella Fortificata.

Accanto al cartellone del Castello, gli altri eventi: il Festival del Cinema Italiano, il Milazzo Film Fest, lo Street Food, il Festival della Pizza d'autore, la Street art, La Notte Bianca , Atmosfera blu, Roy Paci e Clementino. Ed ancora il Milazzo cult Festival a villa Vaccarino, le esposizioni d’arte a Palazzo D’Amico ed il Teatro all’Atrio del Carmine., la sagra del Pesce a Vaccarella.. Gianfranco Iannuzzo e la serata speciale per Marco Salmeri, il ricordo di Giuppy Black( Giuseppe Tusa) con Molella in Piazza Duomo. E poi i tornei sportivi a Ponente nella struttura comunale aperta, Allinparty, lo sport inclusivo e la Maratona Swim event. Noi siamo soddisfatti del lavoro fatto per far sì che Milazzo potesse diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi.

E lo abbiamo fatto – conclude il primo cittadino – grazie anche alla collaborazione con la Liberty Lines che è stata il nostro sponsor principale e il supporto di altri sponsor che hanno creduto nella nostra offerta culturale e di intrattenimento per cittadini e villeggianti. Ora ci prepariamo a vivere insieme la stagione invernale al teatro Trifiletti e poi il Natale 2023”.