Il Sindaco di Gioiosa Marea Giusi La Galia ha presentato alla locale caserma dei Carabinieri denuncia contro ignoti per risalire ai responsabili di due atti vandalici.

In particolare, il personale dipendente della scuola secondaria di San Giorgio, all’apertura del plesso, ha notato che una finestra era stata forzata e le porte di tre aule erano state rotte. All’interno delle classi, il materiale scolastico era tutto in disordine. Allo stesso modo, un dipendente comunale ha constatato danneggiamenti nei locali dei bagni pubblici di via Garibaldi, la zanzariera posta nella finestra era stata rotta e le pareti erano state imbrattate.

“Sono atti inqualificabili, a prescindere dall’entità del danno – commenta il Sindaco La Galia. Tra l’altro, i bagni pubblici erano stati sistemati grazie ad i fondi ottenuti per un cantiere di lavorio ed aperti lo scorso mese di agosto per offrire un servizio a residenti e visitatori. Spero che i responsabili vengano prontamente individuati: il loro comportamento va contro l’immagine e il decoro della città, è un atto di cui fa le spese l’intera collettività e va contrastato con assoluta fermezza”.