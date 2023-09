“Festa in volo” a San Salvatore di Fitalia si terrà in due periodi di settembre: nei giorni 8 e 9, e nei giorni 14 e 15 a partire dalle ore 10:00 di ogni giornata di lancio.

Il volo inizierà da Rocca Pietra Giuda e, qualora le condizioni dei venti e delle correnti ascendenti lo permetteranno, sarà possibile anche atterrarvi.

Diversamente, la zona di atterraggio viene individuata in un appezzamento di terreno a ridosso del bivio di Due Fiumare.

Da lì sarà possibile usufruire di mezzi messi a disposizione per la risalita a Rocca Pietra Giuda, che avverrà attraverso la strada di collegamento di Chiaromonte, anch’essa decespugliata e resa accessibile ai mezzi.

Secondo il Sindaco Giuseppe Pizzolante: “Obiettivo dell’evento sarà quello di fare di San Salvatore di Fitalia un riferimento per rilanciare il turismo anche attraverso questo evento sportivo, valorizzando il bellissimo e incontaminato territorio alle porte del Parco dei Nebrodi e a 15 minuti dalla fascia costiera”.

“Per tale motivo abbiamo investito anche sulla viabilità, programmando la riqualificazione dell’arteria che collega San Salvatore alla zona costiera in pochi minuti. I lavori stanno proseguendo a ritmi serrati. È stata altresì inserita, in un programma di finanziamento regionale, la riqualificazione del percorso naturalistico “Vina – Rocca Pietra Giuda”, proprio il punto di lancio ottimale per chi vuole fare parapendio, per un importo complessivo di circa €800.000,00″ ha concluso il primo cittadino.